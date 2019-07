Am Mittwoch kurz nach 00.45 Uhr, ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass ein Bauernhaus an der Unterdorfstrasse in Aetingen brennt. Beim Eintreffen der sofort aufgebotenen Feuerwehr Buchegg, Polizei und Ambulanz stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zur Unterstützung wurden unverzüglich die Feuerwehren Limpachtal und Lüterkofen/Ichertswil beigezogen.

«Trotz aller Bemühungen der rund 100 Einsatzkräften wurde das Brandobjekt komplett zerstört, verletzt wurde niemand», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Ein Übergreifen auf Nebengebäude konnte verhindert werden.

Direkt nebenan befindet sich der Golfplatz. Das Clubhaus steht nur wenige Meter neben dem Brandobjekt. Dieses war unbewohnt und wurde von Golf Limpachtal als Materiallager verwendet.

Die Schadensumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. (pks)

Die aktuellen Polizeibilder: