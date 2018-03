In der Nacht auf Samstag führte die Polizei in mehreren Kantonen in der Nordwestschweiz intensive Fahndungs- und Verkehrskontrollen durch. Die kantons- und grenzüberschreitenden Schwerpunktkontrollen hatten zum Ziel, flächendeckend die Fahndung nach möglichen Straftätern zu intensivieren sowie die Fahrfähigkeit der Verkehrsteilnehmer und die Betriebssicherheit der Fahrzeuge zu überprüfen, informiert die Polizei am Samstag.

Im Kanton Solothurn wurden dabei in allen Teilen des Kantons und auf der Autobahn insgesamt 580 Fahrzeuge sowie 388 Personen kontrolliert. «Diese Kontrollen verliefen ruhig und ohne Zwischenfälle», schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Im Schwarzbubenland unterstützten Mitarbeitende des Grenzwachtkorps die Kantonspolizei Solothurn; anderenorts war ein Experte der Motorfahrzeugkontrolle sowie ein Amteiarzt dabei.

Festgestellt wurden im Kanton Solothurn insgesamt zwei Personen, die unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss. Eine geringe Menge Drogen wurde sichergestellt. Daneben mussten über 10 Autolenker angezeigt und knapp 40 Ordnungsbussen sowie mehrere Mängelkarten ausgestellt werden.

Bei Balsthal wurde zudem ein Marokkaner festgestellt und festgenommen, der sich illegal in der Schweiz aufhielt. (pks)