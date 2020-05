Zwei Autos kollidieren seitlich – Lenker machen widersprüchliche Aussagen

Beide Fahrzeuge waren am Montag, gegen 18.50 Uhr, auf dem dreispurigen Autobahnabschnitt in Richtung Bern unterwegs. Dabei prallten sie heftig seitlich aneinander. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Warum es zum Unfall kam, ist noch nicht klar. «Die beiden Lenker machen unterschiedliche Aussagen zu ihren Fahrmanövern», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.