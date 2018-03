Bald soll der nächste grosse Schritt in Richtung Vollautomatisierung folgen: Als erste Industriefirma unter den Swisscom-Kunden hat die Ypsomed in Solothurn die neue 5G-Technologie in der laufenden Produktion getestet. Am Montag haben die beiden Firmen einen Einblick gegeben, wie die Technologie die Industrieproduktion dank Quasi-Echtzeitdatenübertragung und der Kommunikation unter Maschinen verändern könnte.

«Wir überleben nur, wenn wir an der Spitze stehen in Sachen Produktivität», sagt Ypsomed-CEO Simon Michel. 20 Milliarden Kunststoffteile stellt die Firma jährlich für Injektions- oder Pumpensysteme für flüssige Medikamente her. «Wir wollen auch morgen noch Weltmarktführerin sein», so Michel, der die Firma mit rund 1500 Mitarbeitenden – davon 400 in Solothurn – seit 2014 leitet.

«Der Kostendruck verlangt eine vollautomatische Produktion.» Hier setzt Michel seine Hoffnung auf die 5G-Technik, von der er sich noch einfachere, sicherere und effizientere Produktionsprozesse verspricht. Das Ziel: weniger Produktionsunterbrüche. «Am teuersten ist es, wenn die Maschine steht», so Michel.