Die Ausgangslage für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019: Sechs Sitze, über 160 Kandidaten. Von den Bisherigen gehen Philipp Hadorn (SP), Kurt Fluri (FDP), Stefan Müller-Altermatt (CVP), Christian Imark (SVP) und Walter Wobmann (SVP) nochmals in Rennen. Bea Heim (SP) tritt nicht mehr an.

Wer holt den freiwerdenden Sitz? Muss gar der bisherige SP-Nationalrat Philipp Hadorn zittern? Können die bisherigen Nationalräte ihre Sitze verteidigen? Im «TalkTäglich» auf TeleM1 kamen die Präsidentinnen und Präsidenten der fünf grössten Parteien im Kanton Solothurn an einem Tisch zusammen.

Die SVP sehe ihre Ausgangslage als «recht stabil» an, so Christian Imark. Die SVP habe an der Basis gearbeitet. Es gebe motivierte Leute, die neue Themen einbringen würden. «Daher mache ich mir keine Sorgen um die beiden Sitze», so Imark.

Auch die SP ist guter Dinge. Sie führe «einen richtig schönen, starken Wahlkampf», meint Franziska Roth. Die Kandidaten würden gemeinsam auftreten, um die beiden Sitze zu verteidigen. Mit Bea Heim tritt die einzige Solothurner Nationalrätin nicht mehr an. Ist nun auch Philipp Hadorn nicht mehr sicher weil alt-Regierungsrat Peter Gomm und Franziska Roth selber antreten? Gomm werde Hadorn nicht in die Quere kommen, da sein Name auf einer anderen Liste stehe, so die SP-Präsidentin. Was sie selbst betrifft, gibt sie sich zurückhaltend. «Philipp Hadorn weiss, dass es ein Frauenjahr ist», so die Solothurnerin. Sie als Parteipräsidentin erwarte, dass er Gas gebe. «Ich mache es auch so.»

Die FDP ist froh, dass Kurt Fluri noch einmal antritt. «Er ist ein hervorragender Nationalrat», so Stefan Nünlist, der selbst für den National- und Ständerat kandidiert. Daneben gebe es aber noch 11 andere, «extrem motivierte Kandidaten». Als stärkste Partei im Kantonsrat, wolle die FDP auch im Nationalrat die meisten Sitze. «Wir kämpfen für den zweiten Sitz, das ist unser Ziel», so der Parteipräsident. Und wie will man den holen? Nünlists Szenario: «Wir müssen bei den Wahlen 2 bis 3 Prozente zulegen, dann überholen wir die SP und Grüne Koalition und wir hätten den zweiten Sitz. Das wäre wunderbar.»

Für den Solothurner ist die Abstimmung über die Teilrevision des Energiegesetzes bezeichnend für die Kräfteverhältnisse. Nur gerade 30 Prozent der Solothurner Stimmbürger sagten im Juni 2018 Ja. Das Rot-Grüne Lager könne demnach höchstens 30 Prozent der Stimmenden vereinen. «Der Rest ist solid-bürgerlich. Und das werden wir auch hoffentlich bei den Wahlen sehen», so der FDP-Präsident.