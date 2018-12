Ja das ist so eine Sache mit den Namen. Hat man den gleichen wie eine andere Person, da kann schon mal falsche Post im Briefkasten landen. So geschehen auch bei Franziska Roth. Also der Präsidentin der SP Kanton Solothurn. Ihre Namensschwester ist Aargauer SVP-Regierungsrätin.

Auf Facebook machte sie diese Woche publik, falsch adressierte Weihnachtspost erhalten zu haben. «Es ehrt mich ja, wenn man im Kanton Aargau beim Namen Franziska Roth an mich denkt», schreibt die SP-Roth auf dem Sozialen Netzwerk. Offenbar kam die Post vom UBS-Direktor. Dieser dankte Roth für die gute Zusammenarbeit und schaute bereits auf den gemeinsamen Weg im 2019 voraus.

Bei der UBS blieb offensichtlich verborgen, dass es gar nicht möglich wäre, wenn die Aargauer Regierungsrätin in Solothurn wohnen würde.