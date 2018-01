Der Regionalzug war in Richtung Oberdorf unterwegs, als er am Montagabend um 20.40 Uhr wegen eines Erdrutsches von den Schienen gehoben wurde. Insgesamt drei Wagen entgleisten. Im Zug – ein älteres Modell der Solothurn-Moutier-Bahn – befand sich neben dem Lokführer nur eine Passagierin. Personen wurden nicht verletzt, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Am Nachmittag wurden die Fahrleitungen gekappt. Laut BLS-Mediensprecher Stefan Dauner ist das nötig, damit am Abend dann ein Kran zufahren und den Zug wieder aufstellen kann. Der Gleiskran musste einen Umweg über Moutier in Angriff nehmen, um den Unglücksort zu erreichen.

Zum entstandenen Schaden könne er derzeit noch keine genauen Angaben machen, so Dauner. Gerade die Schäden an dem Waggon, der auf den Erdhaufen fuhr, könne man erst genau beziffern, sobald der ganze Zug wieder stehe. Erst dann kann die BLS auch einschätzen, ob etwa Gleisbaumaschinen nötig sind, um die Schäden an den Schienen zu reparieren.

Die Strecke Lommiswil-Oberdorf bleibt sicher am Mittwoch noch den ganzen Tag über gesperrt. Laut SBB-Störungsmeldung dauert die Störung noch bis Freitag um Mitternacht.

Bis dahin verkehren Ersatzbusse zwischen Langendorf und Oberdorf.