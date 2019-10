Volle Auftragsbücher: Schaffner überrascht mit Rekordzahlen

Es ist eine Mitteilung, die erstaunt. Schaffner habe im Oktober mehrere Aufträge von insgesamt über 55 Millionen Franken im Automobil-Bereich reingeholt, verkündet der in Luterbach beheimatete Industriekonzern am frühen Dienstagmorgen. In dieser Sparte sei es das grösste Auftragsvolumen in der Geschichte der Schaffner-Gruppe, steht da zudem. Das erstaunt vor allem, weil die Aufträge aus dem Automobilsektor kommen. Der ächzt und krächzt derzeit. Geplagt vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Gebremst von der Unsicherheit über die Zukunft der Automobilität. Hybrid, Brennstoffzelle oder Elektro – wohin geht der Weg?

Dass man ausgerechnet jetzt, in der Auto-Krise, Rekordaufträge verbuche, sei auch ein «zeitlicher Zufall», so Marc Aeschlimann, Geschäftsführer der Schaffner-Gruppe. Insofern, dass gleich drei grössere Aufträge von weltweit tätigen Automobilherstellern eingingen (plus ein kleinerer). Zwei kämen aus Europa, einer aus Asien – präziser darf Aeschlimann nicht antworten. Wo genau der bisherige Rekord lag, sei zudem schwer auszumachen, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen Franken dürfte er aber gelegen haben.

Fünf bis zehn Prozent weniger Autos wurden dieses Jahr bisher verkauft. Aber natürlich müssen sich Audi & Co. für die Zukunft rüsten, neue Modelle entwickeln, um wieder attraktiver zu werden oder attraktiv zu bleiben. Diese Chance hat Schaffner gepackt und kann dank Antennen der neusten Generation und trotz rückläufiger Autoabsätze einen Rekord vermelden.

Drei der Aufträge umfassen Kurzantennen. Schaffner stellt diese seit mehreren Jahren her, hat sie aber kontinuierlich weiterentwickelt. Sie werden ausschliesslich für den schlüssellosen Zugang zum Fahrzeug gebraucht.

Eines der Grossprojekte aber verdankt Schaffner einer Innovation. Erstmals überhaupt wagt sich der Industriekonzern in den Bereich der Langantennen. Die Schaffner-Antenne wird im Bereich des Start-Stop-Knopfes zum Einsatz kommen, die in neueren Automodellen serienmässig montiert werden. Sie verfügen über grössere Reichweiten und ermöglichen zum Beispiel, dass in der Nacht automatisch das Licht angeht, wenn sich der Besitzer dem Fahrzeug nähert. Oder dass sich die Sitze und die Rückspiegel automatisch den Bedürfnissen des Schlüsselbesitzers anpassen. So können Frau und Mann das gleiche Auto mit zwei unterschiedlichen Schlüsseln benutzen und je nachdem, wer sich mit welchem Schlüssel nähert, werden die vorprogrammierten Einstellungen übernommen.

Aufträge erstrecken sich über acht bis zwölf Jahre

«Wir haben gesehen, was in diesem Bereich existiert, haben ein neues Design entwickelt, das die Antenne sicherer und robuster macht und das zudem günstiger ist», erklärt Aeschlimann. Er schätzt, dass das neue Design Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich ermöglicht. Die Bauform hat man umgehend schützen lassen. «Wir haben uns hier einen kleinen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Das hat die Branche erkannt, weshalb wir jetzt schon in Verhandlung für weitere Aufträge stehen», sagt Aeschlimann. Er gehe davon aus, dass weitere Abschlüsse folgen dürften.

Die Lieferungen der Antennen werden über die nächsten acht bis zwölf Jahre erfolgen. Aeschlimann rechnet damit, dass die Volumina in circa 12 bis 18 Monaten anziehen. Zahlreiche der Schaffner-Antennen werden auch in Elektrofahrzeugen verbaut werden. Wie alle Teile für die Automobilindustrie wird Schaffner auch diese in Thailand produzieren.