Basel, 1975: Ein junger Ingenieur, frisch ab ETH Zürich, zieht vom Kanton Fribourg nach Basel. Von seiner Wohnung aus hat der junge Jacques Nordmann die Jurahügel im Blick, die das Baselbiet und Solothurn trennen. Eben dort auf diesen Hügeln, im Solothurnischen Seewen, ereignete sich ein Jahr später ein Mord, der als das grösste ungeklärte Verbrechen in der neuen Schweizer Kriminalgeschichte gilt: Der Fünffachmord von Seewen. Im Ferienhäuschen Waldeggli wurden fünf Menschen erschossen. Nordmann ist tief betroffen von der Tat. Der junge Mann wird umgetrieben von der Frage: «Warum findet man keinen Mörder?» 40 Jahre später schreibt er ein Buch darüber.

Die Chronologie zum Fünffachmord von Seewen 1976: In Seewen werden fünf Menschen erschossen. 1996: Die Mordwaffe wird in der Wohnung der Mutter von Carl Doser gefunden. 2001: Robert Siegrist, Sohn des ermordeten Ehepaars, veröffentlicht ein Buch zum Fünffachmord. 2018: Der Mord wird in einem weiteren Buch von Walter Hauser thematisiert. 2019: Jacques Nordmann veröffentlicht seine These im Buch «Das Motiv zum Mordfall von Seewen».

«Was hat ein Welscher Typ mit dem Mordfall am Hut?», fragt der Autor, halb zum Spass. Seine Antwort: «Ich will nicht, dass die Menschen vergessen, was hier passiert ist – auch wenn der Fall ungeklärt ist.» Bei ihm selbst geriet der Fall auch immer wieder in den Hintergrund. Nordmann hat in seinem Leben mehrere Firmen gegründet, war beruflich viel unterwegs, hat dreimal geheiratet und ist Vater dreier Kinder. Seit einigen Monaten habe er etwas mehr Zeit, so der 74-Jährige, der sich im Baselbiet niedergelassen hat und noch in seiner letzten Firma, die Luftbefeuchter herstellt, arbeitet. Zeit, ein Buch zu schreiben und im Eigenverlag zu veröffentlichen. Er spricht fliessend Hochdeutsch mit französischem Akzent. Das Problem im Fall Seewen erklärt er so: «Man weiss mit grosser Wahrscheinlichkeit, wer der Mörder ist – aber man fand bisher kein Motiv.»

Die These: Von einem unehelichen Sohn und einem grossen Streit Als Täter wird bis heute Carl Doser vermutet; das sagte auch der ehemalige Chef der Kripo Solothurn vergangenes Jahr in einem Interview gegenüber dieser Zeitung. Doser wurde als Besitzer einer Winchester – die bereits 1976 vermuteten Tatwaffe – zwar vernommen, gab aber an, er habe diese schon vor Längerem auf dem Flohmarkt verkauft. Ein Jahr nach dem Mord verschwand er. 20 Jahre später, 1996, fand man bei Sanierungsarbeiten in der Wohnung von Dosers Mutter in Olten die Mordwaffe. Weitere Spuren hinterliess Doser keine – ebenso wenig ein Motiv. Er schien in keiner Beziehung zu den Mordopfern zu stehen. Das glaubte auch Nordmann all die Jahre. Jetzt nicht mehr.