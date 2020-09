Trotz Isolation gefeiert: Kanton sieht keinen Fehler beim Contact Tracing – 21-Jährige denkt über Klage nach

Anfang Juli blickte die Schweiz nach Grenchen. Zumindest so lange, wie es die hektische Nachrichtenlage in Zeiten von Corona erlaubte. Grund dafür war eine junge Frau aus der Stadt. Sie hatte am 27. Juni eine Party im Grenchner Parktheater und eine weitere Veranstaltung besucht, obwohl sie an Covid-19 erkrankt war und eigentlich noch hätte daheim bleiben sollen.

Der kantonsärztliche Dienst hatte eine Isolation bis am 1. Juli angeordnet. Fast 300 Personen mussten wegen des fraglichen Ausgangs vorsichtshalber in Quarantäne gehen.

Kanton sieht keine Fehler im Contact Tracing Team

Warum die junge Frau die Party besucht hat, ist seither ein Streitpunkt zwischen ihr und dem Kanton. Die junge Frau ging im Juli via ihren Anwalt an die Öffentlichkeit und erklärte, sie sei von einer Person aus dem Contact-Tracing-Team falsch informiert worden. Mündlich habe man ihr bestätigt, dass ihre Isolation bereits am 26. Juni ende. Ihr Anwalt Andreas Kummer reichte deshalb eine Aufsichtsbeschwerde beim Departement des Innern ein.

Am Dienstag gab der Kanton nun in einer Mitteilung bekannt, dass er die Aufsichtsbeschwerde der Frau zurückweist. «Das Departement des Innern hat den Fall geprüft und hält als Ergebnis seiner Abklärungen fest, dass dem Contact Tracing-Team kein Fehlverhalten anzulasten ist», so der Kanton in der Mitteilung. Der Kantonsärztliche Dienst habe am 23. Juni verbindlich eine Isolation bis zum 1. Juli angeordnet.

Am 24. Juni habe sich die junge Frau beim Contact Tracing Team gemeldet und angegeben, bereits wieder gesund zu sein. Die ersten Krankheitssymptome seien bereits am 16. Juni aufgetreten, so die junge Frau laut dem Kanton im Gespräch mit dem Contact Tracing Team. «Die Person stellt sich nun auf den Standpunkt, sie sei dahingehend informiert worden, dass die Isolation bei dieser Ausgangslage bereits am 26. Juni 2020 ende», so der Kanton weiter.