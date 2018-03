Der zweite Prozesstag über den Vierfachmord von Rupperswil steht ganz im Zeichen der Plädoyers. Als erstes zu Wort kamen dabei die Opferanwälte der Hinterbliebenen, welche Schuldsprüche im Sinne der Anklagesowie hohe Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen forderten.

Gleich danach war es an Rechtsanwalt Samuel Neuhaus vor dem Gericht zu sprechen. Neuhaus vertritt die Familien aus den Kantonen Solothurn und Bern, die der angeklagte Thomas N. nach der Bluttat von Rupperswil ins Visier genommen und ausgekundschaftet hatte.

Der Beschuldigte hatte gemäss Staatsanwaltschaft Vorbereitungshandlungen getroffen, um erneut eine Familie in seine Gewalt zu bringen, Geld zu erpressen, einen Jungen sexuell zu missbrauchen und die Familienmitglieder zu töten und das Haus der Familie in Brand zu setzen. Die entsprechenden Utensilien fanden sich nach seiner Festnahme in seinem Rucksack.

Der Angeklagte führte für diesen Zweck nicht nur ein ausführliches Notizbuch über seine künftigen Opfer, sondern gab selbst zu, zumindest noch einen weiteren Überfall geplant zu haben. Als potenzielle Opfer vermerkte N. dabei auch einen Knaben aus dem Kanton Solothurn sowie einen aus dem Kanton Bern eben diesem Büchlein.