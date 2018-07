Weiter sagte M. gegenüber 20 Minuten: «Ich besuchte Oktar regelmässig in seiner Villa in Istanbul. Sein Plan war, dass ich ihn heirate, sobald ich 18 Jahre alt bin. Ich wurde nicht vergewaltigt, aber er hat Dinge mit mir gemacht. Er hat mich immer wieder an den Armen und Beinen berührt und mir Komplimente für meinen Po und meine Brüste gemacht. Er hat mich am Hals berührt und gesagt, dass ich einen hohen Puls hätte. Das zeige, wie sehr ich ihn liebe.»

Dagegen wehrte sich die Jugendliche. Zwischenzeitlich wohnte sie bei ihrem Vater in den Emiraten. Zurück bei der Mutter in der Schweiz, machte diese aber wieder Anstalten, die Tochter zu verkaufen. Also wandte sie sich an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Viel mehr Glück war ihr aber auch dann nicht beschieden: «Die Kesb hat mich in eine Pflegefamilie eingewiesen. Dort habe ich 17 Kilo abgenommen, weil es mir schlecht ging. Es hat nicht funktioniert. Mittlerweile wohne ich in einer Institution für betreutes Wohnen im Kanton Luzern. Glücklich bin ich dort nicht. Ich fühle mich von den Behörden im Stich gelassen. Mitglieder der Sekte haben mich in der Schweiz angerufen und via SMS bedroht. Ich fühle mich hier nicht sicher.»

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn kannte den Fall bisher nicht, schreibt 20 Minuten weiter. Und die zuständige KESB habe man nicht erreicht. (rka)