SP freut sich über Nein zur «isolierten Solothurner Lösung»

Wie von den Solothurner Sozialdemokraten mitgeteilt wurde, nimmt die Partei erfreut zur Kenntnis, dass die Stimmbürger die Initiative «4Ja zu einer guten Volksschule ohne Lehrplan 21» abgelehnt haben. «In erster Linie ist es ein Nein zu einer isolierten Solothurner Lösung. In einer Zeit der mobilen und globalen Gesellschaft würde ein kantonseigener Bildungsplan die Schule in ihrer Entwicklung hindern und zusätzliche Kosten verursachen», so die Partei, «Die Solothurner Stimmbürger lehnen die Initiative ab, da sie der Schule schaden würde. Die Solothurner Schulkinder sollen nach einem Lehrplan unterrichtet werden, welche sie auf ein Leben in der heutigen Gesellschaft vorbereitet.»

Die CVP ist glücklich über «deutliches Nein des Souveräns»

Die CVP des Kantons Solothurn ist sehr erfreut über den deutlichen Entscheid des Souveräns für den Lehrplan 21, wie die Partei mitteilt. Sie argumentiert, dass die Annahme der Initiative «eine teure Einzellösung mit unsicherem Ausgang für den Kanton Solothurn bedeutet hätte.» Jetzt gilt es für die Partei, gute Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Lehrplans zu schaffen, «so dass unsere Schülerinnen und Schüler im bestmöglichen Umfeld kompetenzorientiert auf das Leben vorbereitet werden können.» (naj)