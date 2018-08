Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Vater, einen heute 32-jährigen Schweizer, abgeschlossen und Anklage erhoben, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Ihm wird vorgeworfen, seinen Sohn 2010 in einer Wohnung in Breitenbach erstickt zu haben. Zudem soll er seine Tochter 2012 in Röschenz mehrfach heftig geschüttelt und so ihren Tod in Kauf genommen haben. Das Verfahren wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung wurde hingegen eingestellt, wie es weiter heisst.

Der Mann, der während mehrerer Monate in Untersuchungshaft sass, bestreitet die vorgeworfenen Taten. Wann die Hauptverhandlung vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein stattfindet, ist noch offen.

Langes Strafverfahren

Die Eltern meldeten Ende Juli 2010 über den Notruf, dass ihr Säugling akute Atemnot habe. Ambulanz, Rettungsflugwacht und Polizei rückten sofort aus. Die Reanimationsversuche glückten jedoch nicht: Das Kleinkind verstarb kurz darauf in der Elternwohnung in Breitenbach.

Ein von der Solothurner Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes rechtsmedizinisches Gutachten kam zum Schluss, dass ein Erstickungstod im Vordergrund stand und das Kind mehrere Verletzungen aufwies. Die Staatsanwaltschaft eröffnete daher Anfang Dezember 2010 gegen die Eltern ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung, schwerer Körperverletzung und mehrfacher einfacher Körperverletzung.

Rund eineinhalb Jahre später wurde das Paar - inzwischen im Kanton Basel-Landschaft wohnend - Eltern einer Tochter. Auch bei ihr stellten Ärzte in der Folge verschiedene Verletzungen fest, die auf ein sogenanntes Schütteltrauma hindeuteten. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Basel-Landschaft eröffneten daher ein Strafverfahren gegen die Eltern wegen schwerer Körperverletzung.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft übernahm später dieses Verfahren und stellte die Strafuntersuchung gegen die Mutter im September 2017 ein. Sie ging davon aus, dass der Mutter kein strafbares Verhalten bezüglich des Todes ihres Kindes und die Verletzungen ihrer Kinder nachgewiesen werden kann. Gegen den Vater ermittelte sie jedoch weiter. (sda)