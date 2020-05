SoBa geht in die ganze Schweiz – und schliesst Filialen im Kanton Solothurn

Kommt laut dem CEO der Baloise Bank SoBa hinzu, «dass in Zeiten von Negativzinsen der Bedarf an einer kompetenten und umfassenden Finanzberatung rund um Vorsorge und Vermögen immer höher wird, damit die finanzielle Sicherheit in jeder Lebenslage gewährleistet werden kann». Mit dem Ausbau der Beratungskapazitäten und -kompetenzen der SoBa in den Generalagenturen der Basler Versicherungen werde dieser Entwicklung Rechnung getragen. Auch deshalb sei es sinnvoll, den «Omnikanalansatz» konsequent umzusetzen, sagt Ritz. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Baloise Group den kombinierten Finanzdienstleistungen über die Branchen und Disziplinen hinweg zum Durchbruch verhilft.

Die Zahl der Mandate steigt und steigt

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache für diese Strategie. Die Zahl der Vermögensverwaltungsmandate ist in den vergangenen Jahren stets zwischen 20 und 40 Prozent gewachsen. Mit entsprechenden Effekten in der Erfolgsrechnung. Bei sinkenden Erträgen aus dem Hypothekengeschäft ein wesentlicher Punkt, wie Ritz anfügt. Und einer, der ebenfalls für die Weiterentwicklung der beschriebenen Strategie spricht.

Dass die Umsetzung derselben nicht von heute auf morgen passieren kann, versteht sich. Doch der Zeitplan ist ambitioniert: Noch in diesem Jahr wird die Umsetzung in Angriff genommen. Das gilt sowohl für den Umbau des Filialnetzes im Stammgebiet der Bank SoBa (vgl. nebenstehenden Kasten) als auch für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit in den 29 Generalagenturen der Versicherung.

Neuland betritt das Unternehmen dabei nicht: In Basel, Bern, Lausanne und Zürich ist das Modell bereits etabliert. Wobei CEO Jürg Ritz betont, jeder Wechsel dieser Art sei kulturell eine Herausforderung. Der Vorteil bei der Baloise ist dieser: Die Zusammenarbeit zwischen Bank und Versicherung wird seit genau 20 Jahren Tag für Tag von neuem erprobt.