Aufgrund der deutlich nachlassenden Dynamik in wichtigen Teilmärkten, der nach wie vor schwachen Autokonjunktur und der aktuellen Wechselkurssituation passt die Schaffner Gruppe die Erwartungen für das am 30. September zu Ende gehende Geschäftsjahr 2018/19 an.

«Aus heutiger Sicht erwartet Schaffner im zweiten Halbjahr 2018/19 einen sequenziellen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem ersten Semester und geht für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 von einer EBIT-Marge von rund 5% aus», teilt das Unternehmen mit Hauptsitz in Luterbach mit. Die EBIT-Marge bezeichnet das operative Ergebnis.

Die strategischen Projekte würden sich planmässig entwickeln und die Investitionen in neue Produkte und Märkte konsequent fortgesetzt. «Damit stärkt Schaffner die Basis, um das Wachstum der Gruppe gezielt voranzutreiben», so das Unternehmen.

Unverändert werde mittelfristig eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich rund 5% pro Jahr angestrebt. (mgt)