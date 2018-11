Es war eine Kleinigkeit, die vergangenen Montag schreckliches auslöste. Eine brennende Zigarette verursachte den Tod von sechs Menschen, darunter zwei Kinder. Ebenfalls mit einer Kleinigkeit hätte die Katastrophe aber wohl auch verhindert werden können. Wären Rauchmelder im Haus installiert gewesen, hätte sich die Menschen möglicherweise aus dem Rauch retten können. Dies sind im Internet für nur wenig Geld erhältlich.

Auch deshalb fordert der Schweizerische Feuerwehrverband (SFV) eine Rauchmelder-Pflicht. «Sie könnte sehr vielen Menschen das Leben retten», sagte Walter Pfammatter, Stellvertretender Direktor des SFV, gegenüber «20 Minuten». Denn Rauch rieche man nicht, so Pfammatter weiter. Nicht einmal husten müsste man davon. «Im Schlaf hat man keine Chance.» Hier würde der Rauchmelder helfen: Bei einer Rauchentwicklung weckt er schlafende Menschen mit einem Ton.

In verschiedenen Ländern gibt es bereits eine gesetzliche Rauchmeldepflicht. So etwa in den USA, Grossbritannien und in den meisten Deutschen Bundesländern.