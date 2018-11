Über 20 Personen befanden sich in der verhängnisvollen Brandnacht im Mehrfamilienhaus an der Wengistrasse 40 in Solothurn. Elf dieser Menschen sind Personen aus dem Asylbereich mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus. Sie lebten in vier Wohnungen, in die sich der Kanton, konkret das Amt für soziale Sicherheit, eingemietet hatte.

Wie es mit diesen Menschen weitergehen wird, darüber wird insbesondere auf Facebook spekuliert. In einer Gruppe wurde etwa behauptet, dass diese Personen «keine Unterstützung erhalten» und sie «unbedingt Kleider, Schuhe und Schulmaterialien» benötigen würden.