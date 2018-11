Über 20 Personen befanden sich in der verhängnisvollen Brandnacht im Mehrfamilienhaus an der Wengistrasse 40 in Solothurn. Elf dieser Menschen sind Personen aus dem Asylbereich mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus. Sie lebten in vier Wohnungen, in die sich der Kanton, konkret das Amt für soziale Sicherheit, eingemietet hatte. Das Gebäude selber gehört der «Sofida Immo AG», einem Immobilienunternehmen aus Oberbuchsiten. Wie es mit diesen Menschen weitergehen wird, darüber wird insbesondere auf Facebook spekuliert. In einer Gruppe wurde etwa behauptet, dass diese Personen «keine Unterstützung erhalten» und sie «unbedingt Kleider, Schuhe und Schulmaterialien» benötigen würden.

Und weiter: «Zur Beschaffung dieser Sachen hatten sie bisher Null Unterstützung.»

Dass dem nicht so ist, erklärt Claudia Hänzi, Leiterin des kantonalen Amtes für soziale Sicherheit: «Diejenigen Personen, für die der Kanton zuständig ist und die den Brand überlebten, sind untergebracht, betreut und versorgt.» Aus Gründen des Personenschutzes mache man keine weiteren Angaben, etwa wo sich die Personen momentan aufhalten. Wie es für diese Personen längerfristig weitergeht, ist noch unklar. «Das zu entscheiden, dafür ist es noch zu früh», so Hänzi. Mit eine Rolle spielen wird dabei natürlich auch der Stand der unterschiedlichen Asylverfahren.

Spendenkonto eingerichtet Die Katastrophe löste grosse Betroffenheit und eine Welle von Solidaritätsbekundungen aus. «Wir wurden von zahlreichen Menschen angefragt, wie sie den Opfern helfen könnten», berichtet Hänzi. Was aber Materialien wie Schuhe oder Kleide angehe, habe man eigentlich bereits schon mehr als genug. Hänzi betont nochmals: «Für die Menschen ist gesorgt. Wir finden die Anteilnahme sehr schön. Aber wer helfen will, macht das am sinnvollsten über eine Geldspende für die Waisenkinder.» Das Amt für soziale Sicherheit hat zusammen mit der Stadt Solothurn ein Spendenkonto für die beiden äthiopischen Waisenkinder eingerichtet, die sich nach wie vor im Spital befinden. Wer helfen will, kann dies unter folgenden Angaben machen:

Regiobank, Solothurn IBAN: CH75 0878 5018 4705 6912 6