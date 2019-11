Lenker verliert Kontrolle über Lastwagen

Am Samstag, 16. November 2019 gegen 8 Uhr, fuhr ein Lastwagenlenker auf der Thalstrasse in Matzendorf in Richtung Laupersdorf. Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn verlor der 47-jährige Mann dabei plötzlich die Kontrolle über seinen Lastwagen. Er geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Gartenzaun, kollidierte mit einem Stromverteilkasten und kam schliesslich beim Aufprall mit einem Baum zum Stillstand. Der Mann musste mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht REGA in ein Spital geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verunfallte ein medizinisches Problem.