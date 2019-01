«Danke, es geht mir gut», sagt Veronika Roos (*1972) beim morgendlichen Kaffee und Gipfeli in der Bar à vin, der Kronen-Bar in Solothurn. «Ich finde, es herrscht eine gute Stimmung in der Stadt und auch in unserem Team. Man merkt, dass viele, die dabei sind, das schon länger machen und viel Erfahrung haben», lacht sie.

Ganz anders halt, als sie selbst. Denn sie erlebt als Leiterin der Geschäftsstelle die Solothurner Filmtage zum ersten Mal. «Ich arbeite zwar schon seit März 2018 für die Filmtage». Damals hat sie das Amt von Stefanie Schüpbach übernommen. «Zunächst ging es darum, meine Arbeitsumgebung und die neuen Aufgaben kennen zu lernen. Bald darauf folgten der Jahresabschluss, die Mitgliederversammlung des Vereins Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage; das Erstellen des Jahresberichts und die Budgetierung der jetzigen Filmtage. Oder man sprach mit Sponsoren oder anderen Vertragspartnern. So konnten wir zum Beispiel die Swisscom als neue Hauptsponsorin gewinnen», erzählt sie über ihre ersten Aufgaben. «Ab November dann, als das Filmprogramm feststand, ging es dann so richtig los». PR- und Werbemassnahmen aufgleisen, Medienkonferenz organisieren, Einladungen verschicken... Und jetzt, während der Filmtage ist sie oft als Repräsentantin bei unterschiedlichsten Anlässen im Einsatz. «Alles was nicht direkt künstlerisch-filmische Inhalte betrifft, ist bei mir angesiedelt.»

Veronika Roos arbeitete vor «Solothurn» neuneinhalb Jahre als Generalsekretärin für Swiss Paralympic. Sie vergleicht: «Auch dort beschäftigte ich mich mit Sponsoren, Medien und natürlich mit den Athleten und den Paralympics. Nun hat sich meine Arbeit von einem sportlichen, hin in einen kulturellen Bereich verlagert. Es handelte sich um eine ähnlich eingefleischte Interessengruppe».Mit den Filmleuten zu arbeiten mache ihr viel Spass.