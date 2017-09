Vermehrt würden die Einbrecher ein Loch in den Fensterrahmen bohren, um so das Fenster zu öffnen und ins Gebäude einzudringen. Obwohl es der Polizei immer wieder gelingt, mutmassliche Straftäter festzunehmen, ist im Moment mit keiner Entspannung der Situation zu rechnen. Aus diesem Grund passt die Kantonspolizei Solothurn ihre Mittel und Dispositive entsprechend der aktuellen Lage an. (kps)