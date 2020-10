Kanton Solothurn führt Sperrstunde ein – nur noch 300 Personen in Clubs

Die Regierung war informiert, welche Massnahmen der Bundesrat am Sonntag gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus ergreift. Dazu gehört auch die Maskenpflicht in Läden, die im Kanton Solothurn schon seit September gilt.

Der Kanton füllt nun noch Lücken und hat die erweiterten Massnahmen in einer Notverordnung festgehalten. Diese tritt am 22.Oktober 2020 in Kraft und gilt bis am 31.Januar 2021.

Und das sind die Massnahmen: