Sie recherchieren in allen Blickwinkeln der Natur, bei den Tieren, im Holz und im mehrjährigen 7-Jahres-Turnus nach Zeichen zum Wetter (siehe Kasten unten). Und dieses Jahr sagen alle fünf Wetterschmöcker der Hubel-Meteorologen grüne Weihnachten voraus.

«Der richtige Winter in der Region beginnt erst so richtig im Januar mit vielen Schneefällen», teilen sie ihre Prognosen mit. Der Winter soll auch im Februar die Oberhand behalten. Der Frühling wird – so sagen es die Hubel-Meteorologen unisono voraus – mit Verzug Ende März in der Gegend Einzug halten. Und der Sommer findet im Jahr 2018 vor allem im Juni statt. «Juli und August 2018 werden für einmal durchzogen sein», so die Wetterschmöcker.

Der Herbst 2018 wird sich vorgezogen bereits im September mit Schönwetter und erstem Laubabfall bei den Waldbäumen bemerkbar machen.

Hohe Trefferquote

So weit der Ausblick aufs Wetter im nächsten Jahr. Die fünf Meteorologen schauen aber auch zurück und analysieren ihre Wettervorhersagen für den Zeitraum von November 2016 bis Oktober 2017. Sie hätten «ihr bisheriges hohes Niveau eindrücklich bestätigen können», so die Hubel-Meteorologen. Mit der Trefferquote von 77 Prozent hätten die Wetterschmöcker einen Rekord erzielt. Und mit dem Resultat von 86 Prozent Richtigkeit der 12-monatigen Vorhersagen trägt Holzbildhauer Paul Halter den Sieg im internen Vergleich davon.