Hat Mercedes das E-Bike des Solothurner Start-ups «Asfalt» kopiert?

David Oreio kam aus dem Staunen kaum heraus, als er die Bilder des neuen Mercedes-E-Bikes auf Social Media zu Gesicht bekam. Von blossem Auge ist kein Unterschied zu dem von ihm und zwei Kollegen entwickelten und mit einem internationalen Award ausgezeichneten «Asfalt LR» auszumachen. Man habe sie «dreist kopiert», monieren die Gründer des in Solothurn ansässigen E-Bike-Start-ups Asfalt in einer Medienmitteilung.

Was steckt dahinter? Nun, die drei Solothurner haben vier Jahre getüftelt, viel eigenes Kapital und noch mehr Herzblut in das Projekt «Asfalt LR» gesteckt, bis sie 2019 eine erste Kleinserie produzieren konnten. Das Bike aber schlug ein wie eine Bombe. Bei der grössten Fahrradmesse der Welt, der Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee, wurde das Bike im September 2019 mit einem Gold Award ausgezeichnet. Das ist, als würde ein neuer Autobauer aus dem Nichts auftauchen und an den grössten Messen Awards abräumen. Eine Sensation.