Geladenes Boot kippt auf Autobahn – A1 bei Härkingen für 1,5 Stunden gesperrt

Das Auto mit Anhänger kam um zirka 13.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich ins Schleudern. Das geladene Motorboot rutschte vom Anhänger. Die ganze Fahrzeugkombination kam schliesslich quer zur Autobahn zum Stillstand und blockierte alle drei Fahrspuren. Weshalb die Kombination ins Schleudern geriet, ist laut Polizei noch zu klären. Es wurde niemand verletzt.

Die A1 war in Fahrtrichtung Zürich für 1,5 Stunden komplett gesperrt. Für die Bergung der Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst mit Kran aufgeboten werden. Dafür wurde die Überholspur der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Bern kurzzeitig gesperrt, was ebenfalls zu entsprechendem Rückstau führte. Um 15 Uhr konnte die Autobahn A1 in beiden Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau zwischen Niederbipp und der Verzweigung Härkingen. Weil Verkehrsteilnehmer auf das Kantonsstrassennetz auswichen, war die Hauptstrasse zwischen Oensingen und Egerkingen überlastet.