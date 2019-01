Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Tod von Springreitstar Willi Melliger ist am Freitag im Solothurner Amtsblatt eine Meldung erschienen, die aufhorchen lässt: Das kantonale Konkursamt hat über den verstorbenen Springreitstar aus Neuendorf den Konkurs eröffnet. Laut der vorläufigen Konkursanzeige haben die Erben des bekannten Reiters die Erbschaft ausgeschlagen. In den kommenden Wochen folgt der Schuldenaufruf.

Erfolge mit Calvaro

Das Reitstall-Gebäude in Neuendorf, das meist selbstredend mit Willi Melligers Tätigkeit als Trainer und Pferdehändler verbunden wird, ist aber nicht vom Konkurs betroffen. Melliger hatte die Liegenschaft bereits früher an die Effectus AG des Aargauer Unternehmers Roger Würgler verkauft. Dieser führt mit Willi Melligers Söhnen, beide ebenfalls in der Springreitszene aktiv, heute den Pensions- und Handelsstall Jumping Horses in Neuendorf.

Willi Melliger war in der Nacht auf den 16. Januar 2018 nach einem Schlaganfall 64-jährig verstorben. Seine grössten Erfolge heimste er in den Jahren nach 1995 mit dem Holsteiner Schimmelwallach «Calvaro» ein. So gewann er 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Einzel-Silbermedaille.