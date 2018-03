Gefälschter Brief und Visitenkarten

Bei seinen Recherchen stiess er auch auf einen Knaben im Kanton Solothurn, über dessen Familie er sich fortan informierte und deren Tagesablauf er ausspionierte. Er rief zuhause an und gab an, sich verwählt zu haben, wenn jemand abnahm. Zudem recherchierte er über eine Bank in der Nähe.

Am 11. Mai 2016 fuhr Thomas N. mit dem Auto seiner Mutter in die Wohngemeinde. Mit dabei hatte er den schwarzen Rucksack gepackt mit Seilen und Anzündwürfeln und allem, was er für die Umsetzung seines Plans benötigte. Mit dabei hatte er auch einen Brief, den er im Namen der Schuldirektorin und Schulleiterin des Kantons Solothurn aufgesetzt hatte. Er bat darin um Mithilfe, falls sich jemand vom Schulpsychologischen Dienst melden würde. Er selbst wollte sich als Mitarbeiter dieses Dienstes vorstellen – gefälschte Visitenkarten hatte er ebenfalls dabei. In dieser Funktion war er bereits bei der Familie Schauer vorstellig geworden.

«Er ging mit dem Rucksack durch das Quartier, in welchem die Familie wohnte. Um 14.07 und 15.36 Uhr rief der Beschuldigte an, wobei beim ersten Versuch keine Verbindung zustande kam und beim zweiten Mal der Beschuldigte angab, sich verwählt zu haben», schreibt die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. An jenem Tag zog Thomas N. aber unverrichteter Dinge wieder ab.

Einen Tag später wurde Thomas N. im Starbucks im Zentrum von Aarau verhaftet – 146 Tage nach dem Gewaltverbrechen. Die Polizei hatte ihn bereits drei Tage beschattet.

Neun Anklagepunkte

Am 21. Dezember 2015 waren Carla Schauer (†48), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie die Freundin des älteres Sohnes, Simona F. (†21) durch die Hand von Thomas N. gestorben.

Der heute 34-jährige Thomas N. muss sich unter anderem wegen vierfachen Mordes, räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern vor Gericht verantworten. Die Liste der Anklagepunkte umfasst total neun Punkte. (ldu)