Patrick Kabeya wohnt im ersten Stock des Mehrfamilienhauses an der Wengistrasse 40 in Solothurn. In der Nacht auf Montag wurde er von dickem Rauch aus dem Bett geholt. «Ich habe die Türe aufgemacht, es war sehr heiss und hatte viel Rauch. Ich hatte keine Chance durch die Türe hinauszugehen», sagte er gegenüber «TeleM1». Also entschied er sich, aus dem Fenster zu flüchten. Via Regenrinne rettete sich der Kongolese auf die Strasse.

Unten angekommen, erlebte Kabeya den nächsten Schock. «Ich habe gesehen, wie sich eine Frau aus dem vierten Stock retten wollte. Dann ist sie ausgerutscht und hinuntergefallen. Vom vierten Stock bis nach unten. Ich konnte nicht hinschauen.» Die Frau sei sofort tot gewesen.