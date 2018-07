Schuhwerk In den Sneakers auf die Königsetappe – ein Wagnis? Dies war meine Sorge während der Woche. Denn Wanderschuhe haben nie den Weg in meinen Schuhschrank gefunden. Die Wahl fiel am Morgen stattdessen auf die Turnschuhe mit dem besten Profil. Mehr geht nicht, mein Bergführer in Vietnam trug Flip-Flops. Aufatmen dann schon beim Treffpunkt. Zwischen allen Wander- und Trekking-Schuhen waren auch Latschen in meiner Liga auszumachen. Meine Füsse und Gelenke überstanden die 15 Kilometer schadlos und ich verzeichnete lediglich zwei leichte Ausrutscher. Trotzdem empfiehlt sich natürlich ein anständigeres Schuhwerk. Meine Sneakers werden nach dieser Tour womöglich doch noch klobige Gesellschaft erhalten. (raw)



Weinfreunde Nationalrätin Maya Graf und Önologe Christian Voser stiessen auf der Froburg mit einem Gläsli Weissen (natürlich «Christian Voser») an und lachten über ihre erste Begegnung. Vor drei Jahren auf einer Leserwanderung luden Voser und seine Badener Wanderfreunde Maya Graf auf ein Glas ein, ohne zu wissen, wer sie war. «Sie haben mir fast den Wein wieder weggenommen, als ich sagte, sie sei eine Grüne!», erinnert sich Graf vergnügt. Seither prosten sich die beiden jedes Jahr auf einer Leserwanderung fröhlich zu. (roc)



Wanderfreuden EVP-Kantonsrat André Wyss war ohne seine Tochter unterwegs. Die Siebenjährige sei kein Wanderfan, so Wyss. Am nächsten Mittwoch müsse sie aber trotzdem wandern, und zwar an der Familienwanderung in Biberstein. Wyss ist überzeugt: «Das ist ja eher eine Themenwanderung, das gefällt ihr dann sicher.» Notfalls könnte sie vielleicht der Besuch in der Bio-Badi in Biberstein trösten. (RBA)

Dankbarkeit Die Wandergruppe zog sich beim ersten Aufstieg auseinander, in der Schlussgruppe machte das aber niemandem sorgen. «Schliesslich», so ein Wanderer mit Hund an der Leine erleichtert, «sind in der Schweiz alle Wanderwege so gut angeschrieben, da kann man nicht verloren gehen.» Das freute Ernst Gilgen, der ebenfalls in dieser Gruppe unterwegs war: «Vieenl Dank», so Gilgen mit einem breiten Lächeln. Er sei nämlich selber auch häufig auf den Wanderwegen unterwegs, um für eine korrekte Markierungen zu sorgen. (RBA)