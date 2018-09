Theo Eckert wird diesen Text, wenn überhaupt, nur in der elektronischen Ausgabe lesen. Denn der Chefredaktor von Solothurner Zeitung und Grenchner Tagblatt ist kurz nach seinem Abschiedsapéro auf der Redaktion verreist. Nicht für ein paar Tage, sondern für ein halbes Jahr. Nicht irgendwohin, sondern nach Australien. Gemeinsam mit seiner Frau und den zwei Töchtern im Teenager-Alter. Er erfüllt sich und seiner Familie damit einen Traum – und zugleich ist die geografische und zeitliche Distanz zu seiner Stadt und seiner Zeitung auch eine Art Selbstschutz: «Es wäre mir sehr komisch vorgekommen, in den Tagen nach meiner Pensionierung am Redaktionsgebäude vorbeizulaufen», sagte er am Apéro, «und nicht hineinzugehen.»

Der Vollblut-Journalist sieht nicht aus wie ein Pensionär. 17 Jahre lang leitete er die Solothurner Zeitung – somit war er in der Schweizer Zeitungslandschaft einer der dienstältesten Chefredaktoren. Nur schon das ist in den turbulenten Zeiten, die die Presse in den vergangenen zwei Jahrzehnten erlebt hat, eine Leistung. Üblicherweise treten Chefredaktoren früher ab, manchmal freiwillig, nicht selten unfreiwillig – oder sie wechseln als Berater in die Kommunikationsbranche. Eckert aber, in Jugendjahren ein erfolgreicher Leichtathlet bei der LV Langenthal, hat es durchgezogen bis zum 65. Geburtstag. Noch am allerletzten Arbeitstag nahm er um 17 Uhr an der sogenannten «Front-Telefonkonferenz» teil, an der die verschiedenen Titelseiten des «Nordwestschweiz»-Verbundes konzipiert werden. Und versprühte die ihm eigene Mischung aus Ruhe und Elan.

Nie krank gewesen

Niemand mag sich erinnern, dass Eckert auch nur einen Tag wegen Krankheit gefehlt hätte. Sein Job war intensiv und fordernd, doch in der Familie und beim Joggen und Biken fand er den Ausgleich.

In den Regionaljournalismus kam er über Umwege. Aufgewachsen in Langenthal, absolvierte er nach dem Progymnasium eine Banklehre, statt, wie alle anderen, ans Gymi zu gehen. «Ich schwamm schon früh gern gegen den Strom», erinnert sich Eckert. Keine schlechte Voraussetzung für den Journalistenberuf. Als Jugendlicher engagierte er sich in der 68er-Zeit für das alternative Jugendzentrum in Langenthal und gegen das geplante Atomkraftwerk Graben.

Nach der RS holte er die Matur nach, und als er durch einen Bekannten auf ein Stage bei der «Chemischen Rundschau», einer Wochenzeitung des Vogt-Schild-Verlags, aufmerksam gemacht wurde, griff er zu. 1975 erschien dort Eckerts erster Zeitungsartikel. Später wechselte er hausintern zum Magazin «Transport und Verkehr». Eine der Voraussetzungen für den Posten: der Lw-Ausweis. Also machte Eckert die Lastwagenprüfung. In dieser Zeit kam er in der ganzen Welt herum, berichtete von der Rallye in Dakar, aus Senegal und Japan. Die Reisebudgets waren damals noch üppig.