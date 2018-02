Und so war es zunächst auch: Trotz längerer Suche fand der gebürtige Deutsche keine Stelle als Pfarrer mehr. Er arbeitete daher vorübergehend in einem Call Center, wo er Spenden für Hilfsorganisationen sammelte.

In diesem Jahr wendete sich jedoch das Blatt. Wie die Kirchenratspräsidentin Chantal Lanz auf Nachfrage bestätigt, trat W. im Januar eine auf ein Jahr befristete Stelle als Pfarrer in der Berner Gemeinde Melchnau an.

Dort stiess die Neuigkeit über die Einstellung des «Drogenpfarrers» auf gemischte Gefühle: «Das ist für uns schon sehr bedenklich. Hier wusste niemand, dass wir einen ‹Drogenpfarrer› bekommen», äusserte sich ein Gemeindemitglied gegenüber «Blick». In Melchnau hätte man sich vom Kirchenrat gewünscht, besser über die Personalie informiert zu werden.

Dem Kirchenrat sei die Vorgeschichte von W. durchaus bekannt gewesen, nimmt Lanz gegenüber dieser Zeitung Stellung. «Aus diesem Grund wurden auch entsprechende Begleitmassnahmen getroffen und eine Supervision durch die Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn organisiert», erklärt die Kirchenratspräsidentin. Am Ende des Jahres würde der Rat gemeinsam mit W. eine Evaluation durchführen und dann weiter informieren, so Lanz zum Schluss. (ajs)

* Name von der Redaktion geändert.