Was geschah genau an der Wengistrasse in Solothurn, als in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus ein Brand mit grosser Rauchentwicklung ausbrach? Beim tragischen Brand sind die Ermittlungen noch im Gange. Wir zeigen, was klar ist.

Was ist passiert?

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses Wengistrasse 40 bemerkte Montagnacht gegen 2.10 Uhr Rauch im Treppenhaus und löste Alarm aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus.

Wie hoch ist die Opferzahl?

19 Personen brachte die Feuerwehr in Sicherheit. Für sechs Personen kam aber jede Hilfe zu spät. Vier Erwachsene und zwei Kinder starben direkt beim Unglück. Ein weiteres Kind erlag am Mittwoch im Spital seinen Verletzungen. Somit forderte der Brand insgesamt sieben Todesopfer. Zwei Kinder sind nach wie vor im Spital, eines davon ist schwer und eines mittelschwer verletzt.