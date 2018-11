Die Katastrophe, die sich Anfang diese Woche ereignete und insgesamt sieben Todesopfer forderte, löst grosse Betroffenheit aus. Und wirft unter anderen die Frage auf, was nun mit den beiden Waisenkindern im Spital geschieht. Ursprünglich waren es drei Kinder in Spitalpflege gewesen. Am Mittwoch erlag das Kind aus der eritreischen Familie jedoch seinen Verletzungen.

Während der Aufenthaltsstatus der ausgelöschten vierköpfigen eritreischen Familie, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Liegenschaft an der Wengistrasse 40 aufhielt, nicht öffentlich bekannt ist, handelte es sich bei den Personen aus der zweiten betroffenen Familie aus Äthiopien um Menschen mit negativem Asylentscheid, die also ausreisepflichtig waren. Zu dieser Familie gehören die beiden mittel- und schwerverletzten Kinder im Spital. Der Kanton hatte die Familie in eine von vier gemieteten Wohnungen für insgesamt elf Personen aus dem Asylbereich untergebracht.