Nachdem bereits am Wochenende vom 21. bis 24. Juni 2019 in einen Fabrikationsbetrieb in Fulenbach eingebrochen wurde, stiegen in den vergangenen zwei Wochen erneut unbekannte Täter in Industriebetriebe ein. Dies teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

In der Nacht von Samstag, den 13. Juli 2019 auf Sonntag, wurden in einer Maschinenbaufirma an der Färchstrasse in Fulenbach diverse Schneide- und Hartmetallbearbeitungs-Werkzeuge im Wert von mehreren 10'000 Franken gestohlen.

Am vergangenen Wochenende drang eine unbekannte Täterschaft an der Bodenackerstrasse in Gretzenbach in einen Industriebetrieb für Maschinen- und Systembau ein und entwendete vorfabrizierte Bohrer und Metallplättchen. Die Schadenssumme beträgt mehrere 10'000 Franken. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.



Die Kantonspolizei Solothurn such Zeugen. Personen, denen in den erwähnten Zeiträumen und Ortschaften Personen oder Fahrzeuge verdächtig aufgefallen sind, denen das gestohlene Material zum Kauf angeboten wurde oder welche sachdienliche Angaben machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.