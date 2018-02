Dass sich das Mietzinsniveau regional unterscheidet, ist zwar unbestritten. Was genau bei ihnen «ortsübliche» Wohnkosten sind, definieren die Sozialregionen allerdings nach eigenem Gutdünken. In der Region Untergäu ist man dabei nicht etwa knausrig. Mit 900 Franken für einen Einpersonenhaushalt liegt der Ansatz dort zum Beispiel über jenem von 850 Franken in der Stadt Solothurn. In Grenchen sind es sogar nur 590 Franken, in den anderen Gemeinden der Sozialregion Oberer Leberberg (Bettlach, Selzach und Lommiswil) 740 Franken, dort allerdings exklusive Nebenkosten.