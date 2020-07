Best of 10 Jahre Leserwandern – Teil 2: Zu Fuss von Gipfel zu Gipfel

Wander-Empfehlung 3: Eine echte Königsetappe mit grandioser Aussicht

Die Wanderung in Kürze:

Ausgangspunkt: Holzerhütte Grenchen:

Wanderzeit: 4:30 Stunden

Distanz: 12,2 Kilometer

Aufstieg: 1061 Meter

Abstieg: 317 Meter

Ein Aufstieg von über 1000 Höhenmetern, zum Teil über steile Wege, wurde auf dieser Etappe mit einer grandiosen Sicht belohnt. War man oben angekommen – auf den letzten Metern musste man sich zeitweise an der Hand nehmen, so felsig waren die Pfade –, öffnete sich unter einem das sommerliche Mittelland.

Ein Weitblick bis auf die Berner Alpen, bis über den Bieler- und Neuenburgersee, entlockte den 165 Teilnehmerinnen und Teilnehmern etliche «Ahs» und «Ohs». Ein weiteres Highlight dann: der Marsch über die Wandflue, eine 2½ Kilometer lange und 50 Meter hohe Felswand (siehe Video).

Der damalige Solothurner Kantonsratspräsident Urs Huber wanderte als Einziger in Jeans mit – und setzte damit ein Zeichen – «aus Prinzip», wie er damals kokettierte. Noch auf einigen weiteren Wanderungen in diesem und im nächsten Jahr wird er auch bei hohen sommerlichen Temperaturen in nicht wandersachgemässer Kleidung mit von der Partie sein.