Gewonnen Bereits am Start in Ramiswil kam es zum Kräftemessen unter den Mitwanderern. Oder besser gesagt: zum Bräune-Messen. Der amtierende Solothurner Kantonsratspräsident Urs Ackermann und der Vorsteher des Oberamtes Thal-Gäu, Stephan Berger, wollten von Leserwandern-Redaktionsleiterin Maria Brehmer wissen, ob sie genauso gebräunt sei wie sie. Ist sie nicht: Auch nach zehn absolvierten Etappen konnte sie sich nicht gegen Berger, der den Sommer bisher im Thal verbrachte und Ackermann, der gerade in den Ferien an der Ostsee war, behaupten. (MBr)



Dankeschön Ein grosses Merci haben die beiden Bergwirtschaften Bremgarten und Obere Wengi verdient: Erstere offerierte uns leckere selbstgebackene «Züpfe» zu vom Verein Region Thal gesponsertem Süssmost, zweite öffnete trotz Ferien für uns ihre Türen und servierte Wurst, kalte Getränke und feine Nussgipfel. «So guet!» (MBr)



Augenkontakt Das mit dem Blick in die Augen war heute so eine Sache. Nicht wegen den Sonnenbrillen, sondern wegen der Vorsicht. Die stotzigen Jurawege verlangen auf- und abwärts vollste Konzentration. Was Unaufmerksamkeit und Ablenkung bedeuten können, musste vor drei Wochen Stephan Berger erleben. Ein derart provozierter Sturz hätte ihn beinahe die Teilnahme an der Wanderung im Thal. (RW)



Safari Es sind nicht gerade Safaris, welche Benedikt Fluri den Kunden im Besucherzentrum des Naturparks Thal empfehlen kann. Aber mit guten Auge und Gehör sind auch nicht alltägliche Tierbegegnungen möglich. Jedenfalls war es Beni, der den Gemsbock gehört hat - und zuerst Reh gerufen, dann blitzartig auf Gemse korrigiert hat. (RW)