Bauer im Solothurner Jura misshandelt Schweine – SRF veröffentlicht Video

Die SRF-Rundschau hat ein Video dieser Szenen zugespielt bekommen und dieses am Mittwochabend veröffentlicht. Wer das Video gedreht hat, ist bisher unbekannt.

Nach dem Erhalt des Videos stattete die Rundschau dem Hof einen Besuch ab und wurde vom Bauern äusserst unfreundlich empfangen. Dieser wollte wissen, wer das Video gedreht hat.

Das rabiate Vorgehen gegen die Schweine verteidigte er. Das sei nicht so schlimm, Schweine würden schnell einmal so quicken. «Den Tieren macht das nichts aus, wenn man sie an Schwanz und Ohr hochhebt», sagt der Bauer gegenüber SRF.