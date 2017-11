Sphinx schnüffelt. Mit ihrer Nase sucht die vierjährige Hündin eine Holzkommode ab. Dann blickt sie ihr Herrchen erwartungsvoll an. Marco Moritz deutet auf die Kommode: «Cherche! Cherche!», befiehlt er seiner Hündin. Sie soll Bettwanzen suchen. An diesem Tag nur trainingshalber zu Hause in Oberbuchsiten. Moritz geht mit seiner Spürhündin aber auch zu Kunden im ganzen Kanton und über die Kantonsgrenze hinaus und verdient mit seinem Bettwanzen-Suchdienst «Schnüffelix» Geld.

Oftmals melden sich Kunden beim 35-Jährigen, die rote Biss-Spuren am Körper haben, und vermuten, dass diese von Bettwanzen stammen. Moritz überprüft dann, ob es sich wirklich um diese, und nicht andere Ungeziefer wie etwa Flöhe handelt. Dann sei es wichtig, das Nest der Insekten schnell ausfindig zu machen. Bevor sich diese in den eigenen vier Wänden einnisten, oder durch Steckdosen und Netzkabel in die Nachbarswohnung krabbeln.

Grossbefall vermeiden

Eine Bettwanze könne sich überall verstecken, sagt der Oberbuchsiter. Zwischen zwei Buchseiten, in einem Spalt in der Wand, oder unter den Bettlaken in einem Fünf-Sterne Hotel. Deshalb kontrolliert er auch Gepäckstücke von Solothurnern, die aus den Ferien zurückkommen.

Einmal habe eine Kundin Bettwanzen auf einem Sofa in die Wohnung geschleift, welches sie in der Brockenstube gekauft hatte. Ein Kammerjäger musste anschliessend die ganze Wohnung säubern. Aus dem kleinen wurde schnell ein grosser Befall: Eine Bettwanze legt rund 12 Eier am Tag – etwa 500 in ihrer ganzen Lebenzeit. Um diese Vermehrung zu stoppen ist die feine Nase der Spürhündin gefragt. Und diese muss immer wieder trainiert werden.

Bettwanzen gleich Belohnung

Für das Training benutzt Moritz Glasröhrchen mit Bettwanzen, die er bei einem englischen Forscher bestellt. Und jede Menge Hunde-Leckerli. Zuerst bringt er Sphinx bei, den Duft der Wanzen mit «Belohnung» in Verbindung zu bringen. Dazu hält er ihr ein Röhrchen mit den Insekten unter die Nase. Sobald sie zu schnüffeln beginnt, kriegt sie ein Leckerli.

Später versteckt er das Röhrchen unter einer von drei Kartonkisten. Gibt Sphinx bei der richtigen Kiste an, wird sie wieder belohnt. So soll das Finden der Insekten für sie zum Erfolgserlebnis werden. Bei den Einsätzen können andere Düfte aber von ihrer Mission ablenken, sagt der Bettwanzen-Sucher. Katzenklos, Putzmittel oder Esswaren.