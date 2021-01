Auch Solothurn verschärft Regeln für Schulen: Fernunterricht für Kanti und Berufsschule – Maske ab 5.Klasse

Der Aargau entschied schon am Mittwoch, dass die Schulen der Sekundarstufe II bis Ende Februar in den Fernunterricht wechseln. Am Donnerstag zieht der Kanton Solothurn nach. Die Kantons- und Berufsfachschulen werden ab Montag, 25. Januar 2021, bis Freitag 26. Februar 2021, ihren Unterricht im Fernunterricht weiterführen, wie aus einer Medienmitteilung der Staatskanzlei hervorgeht. Der Entscheid fiel, obwohl «mit den ergriffenen Massnahmen und den gut funktionierenden Schutzkonzepten an den Schulen» im Kanton bisher grössere Ausbrüche verhindert werden konnten.

Mobilität reduzieren

Mit der Home-Office-Pflicht seien Lehrbetriebe teilweise geschlossen, und das Treffen im privaten Bereich sei auf fünf Personen beschränkt. Mit dem bewussten Wechsel in den Fernunterricht will der Kanton Solothurn – in Absprache mit den Schulleitungen – einen gezielten Beitrag zur Reduktion der Mobilität im öffentlichen Verkehr und damit zur Minimierung der Ansteckungsrisiken leisten: 11'000 Schülerinnen sind so nicht mehr unterwegs.

Punktuelle Präsenzmöglichkeiten für die Erreichung der Promotionen, des Qualifikationsverfahrens und der Abschlüsse sollen aber weiterhin möglich sein. «Die Schulen sind auf diese Situation vorbereitet, haben sie ihren Unterricht doch bereits in der ersten Januarwoche via Fernunterricht erfolgreich erteilt», so der Kanton. Gleichzeitig werde auch die Unsicherheit zum weiteren Vorgehen für die nächsten fünf Wochen - davon zwei Wochen Sportferien - für alle Beteiligten geklärt.