«Alles Walzer» hiess es am Donnerstagabend nicht nur für die rund 6000 Tanz- und Ballbegeisterten am Wiener Opernball in der Wiener Staatsoper. «Alles Walzer» hiess es auch für den Dirigenten Andreas Spörri (60), der zum zehnten Mal die Walzer-Musik dieses Abends dirigierte.

Wer hätte gedacht, dass dieser wohl österreichischste Anlass – neben dem Neujahrskonzert – schon so lange von einem Schweizer dirigiert wird? Von Spörri, dem gebürtigen Aargauer, der im Schwarzbubenland in Hochwald lebt, wird an diesem Anlass eine marathonähnliche Leistung erwartet, dirigiert er doch jeweils von Donnerstag, 22 Uhr bis in den frühen Freitagmorgen, 5 Uhr unterbrochen nur von wenigen Pausen.

So sagte der Dirigent am Freitag Nachmittag am Telefon: «Ich bin noch etwas müde. Doch dieser Opernball war sehr eindrücklich für mich, denn es wurde gleich ein doppeltes Jubiläum gefeiert – 150 Jahre Wiener Staatsoper, 10 Jahre Dirigent Spörri am Opernball.» Spörri berichtete weiter, dass er gestern Freitag um sieben Uhr morgens ins Bett gekommen sei. Dann schilderte er, wie der Opernball 2019 aus seiner Sicht ablief. «Um punkt 22 Uhr startete der Ball mit der österreichischen Nationalhymne.

Alles folgt einem bestimmten Ritual. Nach Debütanten-Einzug, Ballett, Auftritten von Anna Netrebko und ihrem Ehemann Yusif Eyvazov gab es den Debütantentanz mit dem Links-Walzer.» Danach spielte Spörri mit seinem 45-köpfigen Wiener Opernball Orchester, welches in der Kaiserloge untergebracht ist, eine erste Abteilung von eineinhalb Stunden Dauer. Es folgt eine 30-minütige Pause, in der eine Big-band Tanzmusik macht. «So geht es dann im Wechsel – eine Stunde Orchester, eine halbe Stunde Bigband – bis morgens um Fünf Uhr.»