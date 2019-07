Auf der Alarmzentrale gingen aufgrund des starken Regens und Winds übers Wochenende bis zum Samstagabend rund 30 Meldungen ein, teilt die Polizei des Kantons Solothurn mit. Zirka 25 Meldungen bezogen sich auf den starken Wind und betrafen unter anderem umgestürzte Bauabschrankungen, heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume.

Ungefähr fünf Meldungen betrafen eindringendes Wasser in Liegenschaften, was jeweils ein Aufgebot der zuständigen Feuerwehr nach sich zog. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand und auch die Summe der Schäden dürfte wohl eher gering ausgefallen sein. Die Meldungen ging am Freitagabend, 26. Juli, zwischen 20.15 und 21 Uhr verteilt über den ganzen Kanton ein, danach beruhigte sich die Situation merklich. (kps)