Lange sah es aus, als bliebe der Mord ungeklärt. Ein 80-jähriger Witwer wurde im Sommer 1993 in seiner Wohnung in Dulliken brutal getötet. Die Täter waren in der Hoffnung auf einen hohen Geldbetrag eingebrochen, schlugen und knebelten ihr Opfer und verliessen den Tatort unerkannt. Erst der Hinweis eines anonymen Zeugen brachte die Behörden auf die richtige Spur. 2012 konnte einer der beiden Täter – ein heute 55-jähriger Serbe – verhaftet werden.

Das Solothurner Obergericht verurteilte ihn 2015 wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Bis vor Bundesgericht bestritt er, an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen zu sein – vergeblich. Die oberste Instanz bestätigte Schuldspruch und Strafe.

Mit der Frage, was nach der Zeit im Gefängnis kommt, hatte sich das Aargauer Migrationsamt zu beschäftigen. Und die Antwort fiel klar aus: Die Niederlassungsbewilligung wird widerrufen, der Serbe aus der Schweiz weggewiesen. Auch diesen Entscheid vom Sommer 2016 wollte der Verurteilte nicht akzeptieren. Weil er mit seiner Einsprache beim Aargauer Verwaltungsgericht vor einem Jahr nicht durchdrang, wandte er sich erneut ans Bundesgericht. Man solle ihm noch eine letzte Chance geben und ihn verwarnen statt des Landes verweisen, forderte er in seiner Beschwerde.