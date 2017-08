Der 89-jährige Mann hatte am Dienstagnachmittag gerade seine Einkäufe im Coop beendet, als er Opfer eines Trickdiebes wurde. Der Kantonspolizei zufolge lud der Senior gegen 14.50 seine Einkaufstaschen in sein Auto und wollte gerade die Fahrertüre schliessen, als ein unbekannter Mann auftauchte und sie wieder öffnete. Er verwickelte den Senior sofort in ein Gespräch. Währenddessen gelang es dem mit gebrochenen Deutsch sprechenden Mann seinem Opfer aus der Innentasche seiner Weste ein Kuvert mit mehreren Hundert Franken Bargeld zu entwenden. Anschliessend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kantonspolizei in Grenchen in Verbindung zu setzen (032 654 39 69). (kps)