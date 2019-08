In Grenchen ging am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr ein Töff unmittelbar neben einer Tanksäule in Flammen auf. Als die Grenchner Feuerwehr an der Landi-Tankstelle eintraf, stand er in Vollbrand. Das Feuer drohte gemäss einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei auf die Tankanlage und das Dach überzugreifen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand jedoch rasch und verhinderten Schlimmeres.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Auch die Tankanlage und das Dach wurden beschädigt. Weshalb der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn ermitteln.

