Tausende zog es am Abend vor dem Nationalfeiertag zur Bieler Seebucht, wo sie das traditionelle Feuerwerk bestaunten. Kunstflieger Meyer eröffnete das Spektakel bereits am frühen Abend auf seiner EXTRA330-SC. In atemberaubendem Tempo zeigte er Loopings, Schrauben, Sturzflüge und liess sein Flugzeug trudeln. Dann, pünktlich um 22.30 Uhr, begann das rund 20-minütige Feuerwerk von Toni Bussmann.