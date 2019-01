Nicht einmal 20 Stunden nach ihrem letzten Einsatz musste die Feuerwehr Grenchen erneut ausrücken. Am Burgweg wurde Alarm geschlagen, nachdem im Obergeschoss des Hauses, das eine fünfköpfige Familie bewohnte, Rauch festgestellt wurde. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist und was die Ursache war, muss die Brandermittlung noch feststellen.

Vier Personen, darunter auch Kinder, befanden sich zur Zeit des Brandausbruchs im Haus. Laut Maritz hätten sie sich aber vorbildlich verhalten. "Sie haben sofort die Feuerwehr alarmiert, als sie den Rauch feststellten und dann das Haus verlassen. Es bringt in solchen Fällen nämlich nichts, noch nach der Ursache, also dem Feuer zu suchen. Damit bringt man sich nur in Gefahr." Zum Glück gab es also keine Verletzten.

Die Feuerwehr Grenchen war mit rund 18 Mann vor Ort. Zum Einsatz kam auch die neue Drehleiter, denn Feuerwehrleute mussten aufs Dach, um Ziegel abzudecken und mögliche Brandnester aufspüren.

Das Obergeschoss ist laut Maritz komplett zerstört und unbewohnbar. Die beiden unteren Stockwerke allerdings können auch weiterhin bewohnt werden, da der Feuerwehreinsatz keine Wasserschäden verursachte. "Wir benutzten zur Brandbekämpfung CAFS, Compressed Air Foam System (Druckluftschaumsystem), ein System zur Erzeugung von hochqualitativem CAF-Schaum (Druckluftschaum), welcher für die Bekämpfung von Feststoff- und Flüssigkeitsbränden verwendet wird. Damit minimiert man Wasserschäden", erklärt der Feuerwehrkommandant.

Auf die Frage, ob es öfters vorkomme, dass die Feuerwehr in so kurzen Abständen ausrücken müsse, sagt Maritz, das sei schon eher selten. Aber man sei natürlich darauf vorbereitet, jederzeit auszurücken, sei es zu Unfällen oder Bränden. "Dafür trainieren wir, dafür sind wir bereit."