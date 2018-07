Am Montag, kurz vor 10.40 Uhr, wurde eine Frau in Grenchen Opfer eines Entreissdiebstahls, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Die 76-jährige Frau hatte kurz zuvor in einem Bankinstitut Geld bezogen, als sich im Bereich Markt-/Postplatz ein unbekannter Mann von hinten näherte und ihr die Ledertasche aus der Hand riss.

Danach flüchtete der Dieb über die Centralstrasse in Richtung Rainstrasse. Trotz einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung durch mehrere Patrouillen gelang dem Mann die Flucht. In der Handtasche befanden sich unter anderem mehrere tausend Franken Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm gross, korpulent mit dunklem Vollbart. Er trug zur Tatzeit dunkle Trainerhosen mit weisser Aufschrift, ein weisses langes Sweatshirt, schwarze Turnschuhe und eine grauweiss gemusterte Baseballmütze. (kps)