Am Mittwochabend um 22.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass am Marktplatz in Grenchen im Dachstock des Hotels Passage Flammen zu sehen sind. Die Feuerwehr Grenchen war schnell mit einem Grossaufgebot vor Ort und leitete unverzüglich den Löscheinsatz und die Evakuierung der rund zwanzig Hotelgäste ein, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei.